Kendi küçük, kalbi büyük

KENDİ KÜÇÜK, KALBİ BÜYÜK



Elazığ'da yaşayan 8 yaşındaki Ömer Karabulut, iki ay önce babasını kanser hastalığı nedeniyle kaybetti. Küçük Ömer, ev kadını annesi ve 4 kardeşiyle yaşam mücadelesi verirken, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak istedi. Bu amaçla da yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya, akrabaları ve komşuları destek verdi.

SOKAĞA ÇIKABİLDİĞİ GÜN GİTTİ

Bugüne kadar 20 bin lira toplayan Ömer, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına izin verilen günde yakınlarıyla birlikte market ve kasaba giderek alışveriş yaptı. Ardından da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Bu ailelerin faturalarını da ödedi. Ömer, ‘Herkesin duyarlı olmasını bekliyorum’ dedi.

HERKES CESARET EDEMEZ

Ömer’in öğretmeni Nurettin Beyoğlu da kampanyayı duyduğunda gurur duyduğunu belirterek, "Herkes buna cesaret edemez. Küçük Ömer, büyük yüreği ile bu işi başlattı. Herkes Ömer olabilir, bu kampanyaya destek olabilir" diye konuştu.