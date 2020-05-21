Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7919
  • 7,4423
  • 379.778
  • 102158
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Kendi küçük, kalbi büyük

Kendi küçük, kalbi büyük

Kendi küçük, kalbi büyük

İki ay önce kanser hastası babasını kaybeden Ömer, annesi ve 4 kardeşiyle yaşam mücadelesi verirken ihtiyaç sahiplerine el uzatmak istedi. Başlattığı kampanyayla 20 bin lira toplayarak, zor durumdaki komşularının mutfak alışverişini yapıp, faturalarını ödedi.

KENDİ KÜÇÜK, KALBİ BÜYÜK

Elazığ'da yaşayan 8 yaşındaki Ömer Karabulut, iki ay önce babasını kanser hastalığı nedeniyle kaybetti. Küçük Ömer, ev kadını annesi ve 4 kardeşiyle yaşam mücadelesi verirken, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak istedi. Bu amaçla da yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya, akrabaları ve komşuları destek verdi.

SOKAĞA ÇIKABİLDİĞİ GÜN GİTTİ

Bugüne kadar 20 bin lira toplayan Ömer, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına izin verilen günde yakınlarıyla birlikte market ve kasaba giderek alışveriş yaptı. Ardından da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Bu ailelerin faturalarını da ödedi. Ömer, ‘Herkesin duyarlı olmasını bekliyorum’ dedi.

HERKES CESARET EDEMEZ

Ömer’in öğretmeni Nurettin Beyoğlu da kampanyayı duyduğunda gurur duyduğunu belirterek, "Herkes buna cesaret edemez. Küçük Ömer, büyük yüreği ile bu işi başlattı. Herkes Ömer olabilir, bu kampanyaya destek olabilir" diye konuştu. 


'Minnettarız'
Doğu Karadeniz'e 'çay göçü'
DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı
Reklam
İçişleri Bakanlığı yayımladı... 65 yaş ve üzeri kişiler için şartlar belli oldu
Başakşehir Şehir Hastanesi'ne çam ve sakura ağaçları dikildi

Başakşehir Şehir Hastanesi'ne çam ve sakura ağaçları dikildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Survivor'a veda eden isim Mert Öcal oldu! İşte ilk sözleri...

Yaprakları ve sapı o hastalığa şifa oluyor!