Kemik güçlendiren şifa deposu erik kurusu

Bitkisel tedavi uzmanları "Kadınların kara erik kurusunu tüketmesinde fayda vardır. Çünkü içinde bol miktarda kalsiyum ve D vitamini bulunur. Bu nedenle tüketimi kemik sağlığının ciddi oranda korunması demektir. Kemik erimesini önler, hasar görmüş kemiklerin onarılmasını sağlar. Özellikle siyah mürdüm eriği, kemikler için çok faydalıdır. Bunun dışında kuru eriğin içerdiği zengin potasyum ve magnezyum mineralleri nedeniyle tansiyon, karaciğer, kalp, böbrekler için faydası vardır. Güçlü antioksidan içeriğiyle kalp hastalıklarına yakalanma ve kriz riskini azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Kan şekerini düşürür. Kansere karşı koruyucudur ve cildin yaşlanmasını önler. İyi bir idrar söktürücü olan kurutulmuş erik, aynı zamanda romatizma ve damar sertliğinde faydalıdır" diyor.