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07 Ekim 2020 Çarşamba 21:36 | Son Güncelleme:

Kazılarda heykelcik sürprizi

Kazılarda heykelcik sürprizi

Antalya'nın Demre İlçesi'nde bulunan Myra- Andriake bölgesindeki yaz dönemi kazıları tamamlandı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Bu yılki orkestrada yaptığımız kazıların sonunda birçok sorunun yanıtını bulduk. Helenistik döneme ait yapılar, mimari kalıntılar ve yapılar bulundu. Bunlar çok miktarda toprak ve pişmiş heykelcikler, seramik kaplar ve kandilcikler, gümüş ve bronz metal buluntular ve sikkelerdi. Toprak heykelcikler için Türkiye'de yaz dönemi yapılan kazılarda 'yılın bulgusu' diyebiliriz" dedi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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