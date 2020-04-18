Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9391
  • 7,5451
  • 375.252
  • 98179.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Karantinada ilişkinizi besleyin

Karantinada ilişkinizi besleyin

Karantinada ilişkinizi besleyin

Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar evde zaman geçiriyoruz.

Bu süreçte hem kendimiz hem de partnerimizle olan ilişkimiz için ruhsal ve fiziksel dengede kalmamızın önemini anlatan Enerji Terapisti Zehra Köse, bazı sorunların her şey yolundayken anlaşılamayacağını ve bu krizin ilişkiler için bir test olduğunu söyledi. Kriz dönemlerinde bireylerin enerjisi düştüğü için beslenemeyen ilişkilerin enerjisinin de düştüğünü ve içinden çıkılamaz durumlar yaşanabileceğini belirten Köse, “Evde kaldığımız bu süreci en azından kendimiz ve ilişkilerimiz anlamında fırsata çevirebiliriz. Her şey geçiyor. Önemli olan ‘An’dan keyif almak. Bu süreç hem fiziksel hem de ruhsal iyileşme olarak değerlendirilebilir” dedi.


Başakşehir İkitelli Şehir Hatanesi yolunun yapımı devam ediyor

Başakşehir İkitelli Şehir Hatanesi yolunun yapımı devam ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Faydası saymakla bitmiyor! Her gün bir diş sarımsak yutarsanız...

BDDK'dan krediler için yeni düzenleme