Karantinada ilişkinizi besleyin

Bu süreçte hem kendimiz hem de partnerimizle olan ilişkimiz için ruhsal ve fiziksel dengede kalmamızın önemini anlatan Enerji Terapisti Zehra Köse, bazı sorunların her şey yolundayken anlaşılamayacağını ve bu krizin ilişkiler için bir test olduğunu söyledi. Kriz dönemlerinde bireylerin enerjisi düştüğü için beslenemeyen ilişkilerin enerjisinin de düştüğünü ve içinden çıkılamaz durumlar yaşanabileceğini belirten Köse, “Evde kaldığımız bu süreci en azından kendimiz ve ilişkilerimiz anlamında fırsata çevirebiliriz. Her şey geçiyor. Önemli olan ‘An’dan keyif almak. Bu süreç hem fiziksel hem de ruhsal iyileşme olarak değerlendirilebilir” dedi.