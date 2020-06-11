Kanser hastaları aşılarını ihmal etmemeli

Kanser hastalarının tedavileri boyunca canlı aşılardan uzak durmaları önerisinde bulunan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Ancak kanser hastaları ve yakınları sonbaharda grip aşılarını mutlaka yaptırmalı” dedi. Aşıların canlı aşılar ve canlı olmayan aşılar olarak ikiye ayrıldığını hatırlatan Prof. Dr. Serdar Turhal, “Genel bir kural olarak canlı virüs aşılarının, bağışıklık sistemi zayıf bir kişiye yapılması doğru olmaz. Hatta kanser hastasıyla beraber yaşayan kişilerin yaptırabileceği aşılar konusunda da doktorlarına danışmaları iyi olur. Ancak çocukluk çağı aşılarının pek çoğu güvenle, kanser hastalarının yanında yaşıyorlarsa bile verilebilir” açıklamasında bulundu.Aşıların bireyleri hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruduklarının altını çizen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu nedenle kanser hastalığı nedeniyle genel bir güçsüzlüğü olan hastaların bu tür enfeksiyonlara yakalanmaması tercih edilir. Çünkü sağlıklı bireylere göre bakteriyel ve viral enfeksiyonlar kanser hastalığıyla mücadele eden kişilerde daha ağır seyredebilir. Bu sebeple kanser hastalarının aşılarını ihmal etmemeleri gerekir” dedi.