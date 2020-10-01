Kalp hastaları pandemide kilo almamalı

Bazı kalp hastalarının Kovid-19 korkusu nedeniyle rutin kontrollerini aksattığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Uzun süre ev ortamında kalmanın kişilerde hareketsizliğe bağlı kilo artışı, kaygı bozukluğu ve kan basıncı kontrolü bozulması gibi sonuçları oldu. Bu açıdan kalp hastalarımıza özellikle yaz aylarını açık havada yürüyüş yaparak geçirmelerini tavsiye etmiştik. Şimdi ise kış ayları yaklaşırken kilo kontrolü ve beslenmeye dikkat etmelerini öneriyoruz” dedi. Çin’deki araştırmalara göre, ağır klinik tabloda yoğun bakımı ihtiyacı olanların neredeyse yarısında hipertansiyon sorunu olduğunun gözlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Kalp ve hipertansiyon hastaları koronavirüs enfeksiyonu için yüksek risk gruplarındalar. ‘SARS-CoV-2’ adı verilen virüsün solunum yoluna girdikten sonra akciğer alveollerinde hücre içinde çoğaldığını biliyoruz. Virüsün bu hücreye tutunmasını sağlayan ise ‘ACE 2’ adı verilen bir proteindir. Bu protein yüksek tansiyon, kalp yetersizliği ve damar sertliği gibi durumlarda kanda yüksek seviyede bulunan ‘anjiyotensin 2’ maddesinin etkisini azaltmakta ve yıkımına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, yüksek tansiyon ve kalp hastalarında yüksek seviyede ACE 2 proteini olduğu ve hastalığın daha ağır geçmesinde etkili olduğu düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.



DOĞRU BESLENİN



Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Esen, Kovid-19 pandemisinin kronik kalp hastalığı olanlarda yol açtığı sorunları ise şöyle anlattı: “Koronavirüs enfeksiyonu açısından kronik hastalıkları olan ve 65 yaş üstündekiler daha büyük riskli altında olmaları nedeniyle marttan haziran ayına kadar olan yaklaşık 3 aylık uzun bir karantina süreci geçirdiler. Bu süre zarfında bazı hastalar olağan kontrollerini gerçekleştiremedi. Uzun süre ev ortamında olan kişilerde hareketsizliğe bağlı kilo artışı, kaygı bozukluğu ve kan basıncı kontrolü bozulması gibi sorunlarla karşılaştı. Bu açıdan hastalarımızın özellikle yaz aylarını açık havada yürüyüş yaparak geçirmelerini tavsiye ettik. Şimdi de kış ayları yaklaşırken kilo kontrolü ve beslenmeye dikkat etmelerini öneriyoruz.”

RUTİN TARAMALARI İHMAL ETMEYİN



Kovid-19’un kalpte de bazı sorunlara yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Ali Metin Esen, şu bilgileri aktardı: “Kovid enfeksiyonunu geçiren ve tamamen iyileşen hatta hiç semptom oluşmadan atlatan hastalarda dahi daha uzun dönemde çabuk yorulma, yaptıkları eforla orantısız kalp ritim hızlanmaları ve nefes darlığı yakınmaları gözlenmektedir. Çok yeni bilimsel araştırmalar Kovid geçiren ve iyileşen hastalarda neredeyse yüzde 40 oranında kalpte bazı etkilerin oluşabildiği rapor edilmiştir. Bu nedenle Kovid geçiren tüm hastaların rutin kalp kontrolünden geçmelerini öneriyoruz.”