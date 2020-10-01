Besinlerin şifasını kışa taşıyın

Her mevsimin kendine özgü özelliklerinin yanı sıra sebze ve meyvelerinin de değişimi, insanların beslenme döngüsünü etkiliyor. Beslenme, canlılığın aktarılmasıdır diyen Dr. Ümit Aktaş, “beslenme ile tüketilen gıdalardaki faydalı vitaminlerin insan vücuduna geçişi sağlanmış olur. Bu nedenle mevsiminde tüketilen her meyve ve sebze, değerli bileşenler içerir. Mevsiminde yemediğiniz besinler şifa içermez, besinin şifasını kışa taşımak için, şimdi turşu kurun, salça yapın, kışlık yapın” dedi. Hazırlanan kışlık, adı gibi uzun süre dayanmalı ve içerisindeki besin maddelerini yitirmemeli diyen Dr. Ümit Aktaş, bunun için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları paylaştı:

• Domatesi ister salça yapın, isterseniz sos yapın mutlaka cam kavanoz kullanın.

• Domatesin içerisinde bulunan likopen maddesi bizi kanserden koruyan son derece faydalı bir besindir. Ancak likopenin açığa çıkması için yağ ve ısıya ihtiyaç vardır. Bu nedenle kışlık domates yaparken zeytinyağında kavurun.

• Domateslerin kabuklarını soymayın, dilerseniz doğrayıp kaynattıktan sonra blander’dan geçirerek kabuklarını yok edebilirsiniz. Ancak bilin ki domatesin çekirdeği de şifadır. Çekirdeklerini süzmeyin.

• Kurduğumuz turşuların bozulmadan dayanma süresini uzatmak için kavanozdaki sebzelerin en üstüne bir iki dal maydanoz koyun. Böylece sebzelerin küflenmesini engellemiş olursunuz.

• Taze fasulye turşusunu kurarken fasulyeleri bir miktar haşlayın. Fasulyenin içerisinde bulunan lektin maddesi insan sağlığı için zararlıdır. Yüksek ısı lektin maddesini yok edecektir.