Lifli gıdalar reflü şikayetlerini azaltıyor

Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Aslan reflü hastalarına şu önerilerde bulundu: “Yemekler sık aralıklarla ve küçük porsiyonlar halinde yenmelidir. Lifli gıdaların tüketilmesi reflü gelişimini azaltır. Kafeinli içecekler, baharatlı ve tuzlanmış gıdalar, gazlı içecekler, yağlı gıdalar ve çikolata reflü yakınmalarını arttırabilir. Gece atıştırmaları reflü yakınmalarını belirgin şekilde arttırır. Yatmadan 3 saat önce yemek yenilmemesi şikayetleri azaltacaktır.”