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01 Ekim 2020 Perşembe 19:05 | Son Güncelleme:

Bağışıklığın ritmini nar pudingi ile artırın

Bağışıklığın ritmini nar pudingi ile artırın

Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek başta koronavirüs olmak üzere pek çok hastalığa karşı vücudun daha dirençli olmasını sağlıyor.

Bağışıklık güçlendiren önerilerde bulunan Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, “Nar birçok meyveye göre yüksek seviyede antioksidan içerir” dedi. “Narı meyve olarak tüketmenin dışında özel bir karışımla da tüketerek bağışıklığınıza destek verebilirsiniz” diyen Arpacı, “Bir kase içinde 1 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın. 1 su bardağı sütü ve 2 yemek kaşığı chia tohumu ekleyin. Buzdolabında en az 3 saat soğumaya bırakın. İçine 3-4 yemek kaşığı narı ekleyin. Nar pudingi hem lezzetli hem de sağlıklı bir karışım olacaktır” diye öneride bulundu.

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