Kahve ve balla cildi koruyun

Ciltteki kuruluk, yağ bezlerinin yeterli sebum veya yağ üretememesinden kaynaklanıyor, nemin yitirilmesi ise cildin su ihtiyacının yeterince karşılanmamasından... Kışın özellikle rüzgar, soğuğun etkilerini artırıyor ve ciltten nemi aniden uzaklaştırarak, yüzeyinin aşırı derecede soğumasına neden oluyor. Dolayısıyla kışın cildin neminin korunması ve beslenmesi önem kazanıyor. Elbette soğuk havaların etkisi burada bitmiyor. Ciltte çatlama, kanama, tahribata bağlı esneklikte bozukluklar da meydana geliyor. Bu sorunlar daha çok soğuğa maruz kalan el, yüz ve dudaklarda kendini gösterebiliyor. Ayrıca kış aylarında soğuk ve rüzgarın olumsuz etkilerine bir de daha sıcak suyla yapılan banyoların etkisi de ekleniyor, sadece el ve yüz değil, tüm vücut kuruyup sertleşiyor. Saç ve tırnaklar kuruyor, matlaşıyor ve kırılganlığı artıyor. Bitkisel tedavi uzmanları cilt kuruluğuna karşı evde uygulanabilecek kürleri şöyle sıralıyor:

-Bir miktar balı yüzünüze sürüp yarım saat beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Bunu haftada iki kez uygulayabilirsiniz. Bu işlem cildin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

-Limon suyunu bir pamuk yardımıyla cildinize sürün ancak durulamayın. Çünkü limonun içinde bulunan doğal asitler cildinizin pH dengesini düzenliyor

-Bir miktar yulaf ezmesini bal ile karıştırın. Karışımı 20 dakika yüzünüzde bekletin, ılık suyla durulayın ve nemlendirici uygulayın, kırmızı görünüm için ideal bir iyileştirici olarak kabul ediliyor

-Yoğun el bakımı için gece yatmadan el kreminizi bolca uygulayın ve pamuklu bir eldiven giyin. Bu ellerinizdeki tahribatı ortadan kaldırdığı gibi çok güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

KIZARIKLIK ÖNLEYEN MASKE



Yulaf ezmesi maskesi soğuktan kıpkırmızı olan ciltler için ideal. Biraz yulaf ezmesini, yumurta sarısı ve bal ile karıştırın. Karışımı 20 dakika yüzünüzde bekletin, ılık suyla durulayın. Ardından hemen nemlendirici uygulayın.

ÇATLAYAN DUDAKLARA ÖZEL KARIŞIM



Bir tatlı kaşığı bal ile bir çay kaşığı Türk Kahvesi'ni karıştırın dudaklarınızı bu karışımla nazikçe ovalayın. Ilık suyla durulayın. Ardından dudak nemlendiricisi uygulayın.