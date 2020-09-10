Kadınlar dikkat! Pandemide tırnak uzatmayın

Dünyayı kasıp kavurmaya devam eden Kovid-19 enfeksiyonundan korunmanın ilk şartının sık sık ve doğru teknikle el yıkamak olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Peki tırnaklarımıza da aynı özeni gösteriyor muyuz? Acıbadem Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır yeterince hijyen olmayan tırnak içlerinin mikropların barınmaları için uygun bir ortam oluşturduğuna dikkat çekerek, “Elleri yıkarken tırnaklara fırçalama yapılsa bile yine de tırnak altlarına yerleşen mikroorganizmaların tam temizlenemediğini biliyoruz. Bu nedenle Kovid-19’a karşı sadece el yıkamak yeterli gelmez, tırnakların bakımına da çok önem vermek gerekiyor” diyor. Dr. Mehtap Kıdır, koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için tırnaklarımızın bakımında asla atlamamamız gereken 9 kuralı anlattı:

SABUNLA YIKAYIN



Gerek dezenfektan kullanımı gerekse sık sık el yıkama nedeniyle tırnaklarımızda kurumaya bağlı çatlamalar, kat kat ayrılmalar olabiliyor. Bunun önüne geçmek için ellerinizi temizlerken dezenfektan yerine mümkün olduğunca su ve sabun kullanın.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINA SON



Virüsün bulaşmasında en önemli kaynak eller olduğu için tırnak yeme ve tırnak etlerini koparma gibi alışkanlıklarınız varsa, bunlardan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Aksi halde elleriniz ve tırnaklarınızda taşıdığınız virüs ile bakterileri, ağız ve burun yoluyla bulaştırabilirsiniz.

ÇATLAYAN OJELERİ HEMEN SİLİN



Hangi renkte olursa olsun ojeler tırnakları çok daha bakımlı gösteriyorlar. Ancak ojelerin 3-4 gün sonra tırnaklardan kısmen çıkması ve çatlaması halinde; burada oluşan aralıklar mikroorganizmaların tırnaklara yerleşmeleri için uygun bir ortam oluşturuyor. Aslında ojeden ziyade tırnakların kısa olmaları çok önemli olsa da, siz yine de bu dönemde risk almamak adına oje sürmeyi erteleyin.

NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYIN



El ve tırnaklarınızı yıkadıktan hemen sonra, kurumayı önlemek için nemlendirici sürmeyi alışkanlık haline getirin. Hindistan cevizi yağı, keten tohumu yağı ve badem yağı, tırnakların nemlenmeleri ve güçlenmelerinde etkili olan doğal yağlardan. Bu yağları gün içinde tırnaklarınıza ve tırnak kutiküllerine masaj yaparak yedirmeniz, tırnaklarınızın güçlenmeleri ve sağlıklı olmalarında yardımcı olacaktır.

TEMİZLİK ELDİVENSİZ OLMAZ



Hijyen konusunda oldukça dikkatli olduğumuz pandemi döneminde çevremizi ve eşyalarımızı temizlerken kullandığımız çamaşır suyu ile deterjanlar da tırnaklarımıza zarar veriyorlar. Bu nedenle temizlik yaparken mümkünse içi pamuk astarlı plastik veya vinil eldiven kullanın.

KESERKEN SAKIN DERİNE İNMEYİN



El hijyenine gösterdiğiniz özeni mutlaka tırnaklarınıza da göstermeli ve onları mümkün olduğunca kısa tutmalısınız. Ancak dikkat! Tırnakların derin kesilmeleri nedeniyle tırnak yatağı açığa çıkıyor ve bu durum tırnak diplerinde bakterilerin oluşturacağı enfeksiyona sebep olabiliyor. “El tırnaklarınızı hilal şeklinde ve tırnak ucunda 1-2 mm’lik bir beyaz kısım kalacak şekilde kesmelisiniz” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gereken şu günlerde bu tip bakteriyel enfeksiyonlar bağışıklığımızı zayıflatarak Corona enfeksiyonuna karşı bizi savunmasız bırakabilir.”

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