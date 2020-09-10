Koronavirüs tedavisi böbrek hasarı yapabilir

Bilinçsiz ağrı kesici kullanımının böbreklere verdiği zarar, uzun yıllardır hem uzmanlar hem de Türk Böbrek Vakfı tarafından kamuoyuna hatırlatılan konular arasında. Son günlerde koronavirüsün farklı etkileri ve tedavi süreçlerinin detayları sıklıkla konuşuluyor. Araştırmalarla henüz kanıtlanmamış, fakat klinik tablolarla uzmanların ele aldığı konular arasında yer alan yoğun ağrı kesici kullanımının böbrekler üzerindeki etkisi, hastalıktan korunmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ROMATİZMA İLAÇLARI VERİLİYOR



Nefroloji Uzmanı Dr. Bilal Görçin konuyla ilgili olarak; “Kovid’in en önemli belirtisi miyalji dediğimiz kas ve eklem ağrısıdır. Hastalığı geçirenlerin ifadelerine göre, ağrı kesicilere rağmen 'saçının kökünden ayak tırnağına kadar' şiddetli ve geçmeyen ağrılar tanımlanmıştır. Evdeki hastalara güçlendirilmiş parasetamol ve kuvvetli romatizmal ağrı kesiciler veriyoruz. Yatan hastalarda ise bu ilaçlar damardan verilebilir veya morfine kadar uzanan ağrı kesiciler yapılabilir. Özellikle romatizmal ağrı kesiciler böbreklerde akut hasara neden olabiliyor. Kovid’in kendisinin neden olduğu akut böbrek hasarı ve tedavide kullanılan antibiyotik, antiviral ve yüksek doz vitaminler ile ağrı kesicilere bağlı olarak tedavinin seyrinde akut böbrek hasarları görülmektedir” dedi.

BULAŞTAN KORUNMALIYIZ



Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Tedaviden veya kullanılan ilaçlardan kaçınmak elbette mümkün değil fakat hem kendi sağlığımız hem aile bireylerimizin sağlığı düşünüldüğünde bir kez daha koronavirüsle ilgili tüm önlemleri aldığımızdan emin olmalıyız. Alınacak en önemli tedbir, sağlık profesyonellerinin çağrılarına uymak ve bulaştan uzak durmaktır” dedi.