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10 Eylül 2020 Perşembe 18:39 | Son Güncelleme:

Kansızlık tedavi edilmezse riskli hale gelir

Kansızlık tedavi edilmezse riskli hale gelir

Tüm dünyada yaşam tarzlarını ve öncelikleri değiştiren, süreç uzadıkça ne zaman son bulacağı merak konusu olan Kovid-19 salgını hepimizin hayatını etkiliyor.

Özellikle kadınların yaşamlarında bir dönem ilaç veya destek alması gerektiği anemi yani kansızlığın bu salgın sürecinde göz ardı edilebildiğine dikkat çeken Liv Hospital Ulus Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, "Dokulara yeterli oksijen taşınması için gerekli kırmızı kan hücrelerinde azalma olarak tanımlanan anemi; vücutta yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, çarpıntı hissi, uyuşmalar, el ve ayaklarda üşüme hissi gibi şikayetlere neden olabilir. Aneminin sebebi ve derinliğine göre konsantrasyon eksikliği, uyku hali yanında saç dökülmesi, tırnak kırılması gibi sayılabilecek daha birçok şikayet sıralanabilir. Günlük aktivitelerimizde kısıtlamalara sebep olabilir" dedi. Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu "Anemi denince aklımıza sıklıkla demir eksikliği gelir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta anemi bir sonuç olup anemiye neden olabilecek birçok farklı durum olabilir. Demir dışında B12 vitamini ve folik asitte kan üretimi için gereklidir ve eksikliği anemiye neden olabilir. Ayrıca aneminin sebebi bazen zeminde yatan kronik hastalıklar, sık tekrarlayan kanamalar daha da önemlisi mide kanseri, kolon kanseri, kemik iliği ile alakalı bir hastalık olabilir" diye uyardı.

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