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10 Eylül 2020 Perşembe 18:36 | Son Güncelleme:

Türkiye'de diyabet yüzde 86 arttı

Türkiye'de diyabet yüzde 86 arttı

Şeker hastaları, koronavirüsten en çok etkilenen riskli grupların başında geliyor.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Türkiye’de nüfusa göre diyabet oranı 10 yıl içinde yüzde 7’den yüzde 13’e yükseldi. Uzm. Dr. Ali Saklamaz, diyabet oranının yüzde 86 arttığını belirterek “Bunun en önemli sebebi yaşam tarzımız ve beslenme alışkanlıklarımızdaki değişiklikler. Evden çalışma ile birlikte her işimizi internetten halletme alışkanlığı geliştirmeye başladık. Günlük aktivite süremiz kısaldı. Düzenli egzersizin hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. Aşırı kilolu olmak da önemli bir risk faktörü” dedi.

<p>Hangarda çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye intikal ediyor.</p>

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