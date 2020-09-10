Türkiye'de diyabet yüzde 86 arttı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Türkiye’de nüfusa göre diyabet oranı 10 yıl içinde yüzde 7’den yüzde 13’e yükseldi. Uzm. Dr. Ali Saklamaz, diyabet oranının yüzde 86 arttığını belirterek “Bunun en önemli sebebi yaşam tarzımız ve beslenme alışkanlıklarımızdaki değişiklikler. Evden çalışma ile birlikte her işimizi internetten halletme alışkanlığı geliştirmeye başladık. Günlük aktivite süremiz kısaldı. Düzenli egzersizin hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. Aşırı kilolu olmak da önemli bir risk faktörü” dedi.