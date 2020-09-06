Kadın cankurtaranlar boğulma taklidi yapanlardan şikayetçi

Görevlerini severek yapan genç kadınların en büyük sıkıntıları ise bazı tatilcilerin kendilerini ciddiye almaması. Üniversite öğrencisi Aslı Nur Demirtaş (22), “Boğulma taklidi yapanlar oluyor. Bizim koşup yüzdüğümüzü görünce gülerek karşılıyorlar" dedi.