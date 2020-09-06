06 Eylül 2020 Pazar 23:16 | Son Güncelleme:
Kadın cankurtaranlar boğulma taklidi yapanlardan şikayetçi
Antalya Konyaaltı sahilindeki 34 kulede görev yapan 5'i kadın 43 cankurtaran, boğulma risklerine karşı sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar görev yapıyor.
Görevlerini severek yapan genç kadınların en büyük sıkıntıları ise bazı tatilcilerin kendilerini ciddiye almaması. Üniversite öğrencisi Aslı Nur Demirtaş (22), “Boğulma taklidi yapanlar oluyor. Bizim koşup yüzdüğümüzü görünce gülerek karşılıyorlar" dedi.