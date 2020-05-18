Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Gözler bugün gerçekleşecek kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, bugün 8. kez toplanacak. Kabine toplantısında, koronavirüse ilişkin alınan önlemler görüşülecek. Normalleşme süreci ele alınacak. Ayrıca toplantıda bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağının ve seyahat yasağının kaldırıldığı illerin açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün öğleden sonra saat 15:00 gibi başlaması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi toplantı bittikten sonra akşam 19:00-20:00 saatleri aralığında açıklama yapması bekleniyor.

TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Toplantısının gündeminde Ramazan Bayramı'na denk gelen 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlanması uygulanması var. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağı" ifadeleri sonrası bu kısıtlamanın son kez uygulanması durumu bekleniyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma uygulaması da görüşülecek uygulamalar arasında bulunuyor.