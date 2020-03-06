İyi ki varsın Büşra

Edirne’de sınır hattında biber gazından etkilenen göçmenlere müdahale eden ambulans hemşiresi Büşra Durmaz’ın sevgi dolu müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi.

ÇOCUKLARA SEVGİ DOLU MÜDAHALE



Sosyal medyada yayılan videoda Büşra hemşirenin çocuklara ‘prensesim’ diye hitap ettiği anlar vardı.

MESLEĞE VE İNSANA TAKDİRLİK SAYGI

Çocuklara bir de çikolata veren hemşirenin davranışı tüm Türkiye’yi ağlattı.

Görüntüleri Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın…” dedi.

MUTLU OLSUNLAR DİYE ÇİKOLATA VERDİM



Büşra Hemşire, "Çocuklar korkmuştu, mutlu olsunlar, yüzlerinde tebessüm olsun diye hepsine birer çikolata verdim. Bu olaylarda en çok etkilenen onlar oluyor. Çocuk her yerde çocuktur" diye konuştu.