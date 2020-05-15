Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9034
  • 7,4597
  • 386.965
  • 99768.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. İngilizler seçti! Türkiye'de denize girilecek en güzel 10 yer

İngilizler seçti! Türkiye'de denize girilecek en güzel 10 yer

İngilizler seçti! Türkiye'de denize girilecek en güzel 10 yer

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık normalleşme aşamasına geçiliyor ve Haziran başı itibariyle de turizmde hareketlilik bekleniyor.

İngiliz The Telegraph gazetesi seyahat editörleri, Türkiye'de deniz tatili yapılacak en güzel yerleri seçti. Liste başını Antalya Patara çekerken, ikinci sırada Bodrum, sonra Ölüdeniz yer aldı.

Dünyaca ünlü seyahat editörlerinin hazırladığı liste:

1- PATARA / ANTALYA 

2- BODRUM 

3- ÖLÜDENİZ / MUĞLA

4- KALKAN 

5- ANTALYA 

6- SİDE 

7- ALANYA 

8- ÇEŞME / İZMİR

9- DALYAN / MUĞLA 

10- ÇIRALI / ANTALYA


Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı

Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sodayı fazla tüketiyorsanız dikkat! İşte sodanın vücuda etkisi

Osmanlı döneminde salgın hastalıklarda kullanıldı! Faydasına şaşıracaksınız!