İngilizler seçti! Türkiye'de denize girilecek en güzel 10 yer
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık normalleşme aşamasına geçiliyor ve Haziran başı itibariyle de turizmde hareketlilik bekleniyor.
İngiliz The Telegraph gazetesi seyahat editörleri, Türkiye'de deniz tatili yapılacak en güzel yerleri seçti. Liste başını Antalya Patara çekerken, ikinci sırada Bodrum, sonra Ölüdeniz yer aldı.
Dünyaca ünlü seyahat editörlerinin hazırladığı liste:
1- PATARA / ANTALYA
2- BODRUM
3- ÖLÜDENİZ / MUĞLA
4- KALKAN
5- ANTALYA
6- SİDE
7- ALANYA
8- ÇEŞME / İZMİR
9- DALYAN / MUĞLA
10- ÇIRALI / ANTALYA