İmece usulü iş sahibi oldu

Yardım beklemek yerine çalışarak evine ekmek götürmek isteyen Ahmet Serin, kendisine herhangi bir ücret talep etmeden tarla, tohum ve gübre desteği veren hayırseverlerin imece usulü çabası sayesinde salatalık yetiştirip satmaya başladı. 7 dönüm arazide üretim yapan Serin, “Eşimle birlikte şu anda tarladan salatalıkları topluyoruz. Günde 250 kiloya yakın ürün alıyor, pazarda satıyorum” dedi.

