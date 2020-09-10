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10 Eylül 2020 Perşembe 21:52 | Son Güncelleme:

İmece usulü iş sahibi oldu

İmece usulü iş sahibi oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde pandemi nedeniyle iş bulamayan 3 çocuk babası vatandaşın hayatı, hayırseverlerin desteğiyle değişti.

Yardım beklemek yerine çalışarak evine ekmek götürmek isteyen Ahmet Serin, kendisine herhangi bir ücret talep etmeden tarla, tohum ve gübre desteği veren hayırseverlerin imece usulü çabası sayesinde salatalık yetiştirip satmaya başladı. 7 dönüm arazide üretim yapan Serin, “Eşimle birlikte şu anda tarladan salatalıkları topluyoruz. Günde 250 kiloya yakın ürün alıyor, pazarda satıyorum” dedi.

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