İki kardeş kayıp kediyi arıyor! ‘Gece' seferberliği!

7 yaşındaki Ceylin ve 4 yaşındaki Öykü Önal kardeşlerin siyah kedi için astığı kayıp ilanını gören mahalle sakinlerinin yüzü gülümsüyor.

Ceylin Önal, "Okuldan arkadaşımın kedisi. Onlar evde bir şey yaparken, balkon kapısı açıkmış kedi oradan kaçmış. Arkadaşım okula yakın bir yerde oturuyor. Resimlerini ben yaptım" dedi. Ceylin'in 4 yaşındaki kardeşi Öykü Önal ise "Kediyi çok iyi tanıyorum ama onu bulacağız" diye konuştu.