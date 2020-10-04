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  • İki kardeş kayıp kediyi arıyor! ‘Gece' seferberliği!
04 Ekim 2020 Pazar 21:37 | Son Güncelleme:

İki kardeş kayıp kediyi arıyor! ‘Gece' seferberliği!

İki kardeş kayıp kediyi arıyor! ‘Gece' seferberliği!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da okul arkadaşlarının Gece isimli kedisinin kaybolduğunu öğrenen iki kardeş, Gece'yi bulmak için evde çizdikleri resimleri sokağa astı.

7 yaşındaki Ceylin ve 4 yaşındaki Öykü Önal kardeşlerin siyah kedi için astığı kayıp ilanını gören mahalle sakinlerinin yüzü gülümsüyor. 

Ceylin Önal, "Okuldan arkadaşımın kedisi. Onlar evde bir şey yaparken, balkon kapısı açıkmış kedi oradan kaçmış. Arkadaşım okula yakın bir yerde oturuyor. Resimlerini ben yaptım" dedi. Ceylin'in 4 yaşındaki kardeşi Öykü Önal ise "Kediyi çok iyi tanıyorum ama onu bulacağız" diye konuştu.

<p>Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan Akıncı TİHA'ya (Taarruzi İn

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