İftarla sahur arasında her saat için 3 bardak su tüketin
Yetişkin bir insan ter, solunum, idrar yolu ve dışkı ile kaybettiği suyu yerine koyabilmek için günde yaklaşık 3-4 litre sıvıya ihtiyaç duyar.
Doç. Dr. İsmet Tamer, “Bunun yaklaşık yüzde 40’ı yemekler, meyve suyu, maden suyu, çay gibi diğer içeceklerle karşılanabilir, ama geri kalan yaklaşık 1,5 ila 2,5 litre arası miktarın doğrudan su olarak karşılanması gerekir. Bu miktarı iftardan itibaren başlayarak sahura kadar uyanık olunan her saatte 2-3 bardak su içecek şekilde tamamlamak gerekir” diyor.