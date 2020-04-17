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  3. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a sevgilisi Levent Dörter'den beşinci yıla duygusal yazı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a sevgilisi Levent Dörter'den beşinci yıla duygusal yazı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a sevgilisi Levent Dörter'den beşinci yıla duygusal yazı

Geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan şarkıcı Levent Dörter'den duygusal kutlama…

Ünlü isim, sevgilisi İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın ağlarken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak ilişkilerinin 5. yıllarını kutladı. Rahatsızlığı boyunca kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan Çıtak'a teşekkür eden Dörter, “Eğer hayatınızda sizin en zor anlarınızda sizin için gözyaşı döken biri varsa çok şanslısınız demektir” dedi. Çıtak, ise, "Ağlayınca ne kadar güzel olduğumu da herkes gördüyse dağılabiliriz sevgilim” yanıtını verdi.


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