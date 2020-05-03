Hilal Altınbilek'ten ilginç iddia: Oyuncular astrolojiye göre seçiliyor
Hayatındaki kararları, astrolojiye göre alan oyuncu Hilal Altınbilek, dizi sektörü için de ilginç bir iddia ortaya attı.
Altınbilek, kimi yapımcıların astrolojiyle ilgilendiğini söyleyerek “Oyuncuyu bile böyle seçiyorlar. Nümerolojiden, astrolojiden yardım alıp, yapımcılar gireceği tarihi belirliyor” ifadelerini kullandı. 3 ve katı olan rakamların kendisine uğur getirdiğinin de altını çizen oyuncu, kalacağı odaların bu numaralarda olmasına dikkat ettiğini anlattı.