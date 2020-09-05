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  3. Hazal Filiz Küçükköse, sessizliğini bozdu! 2 yıllık birliktelik dostça bitti
05 Eylül 2020 Cumartesi 21:05 | Son Güncelleme:

Hazal Filiz Küçükköse, sessizliğini bozdu! 2 yıllık birliktelik dostça bitti

Hazal Filiz Küçükköse, sessizliğini bozdu! 2 yıllık birliktelik dostça bitti

İki yıldır birlikte olduğu işletmeci erke arkadaşı Alp Güler ile ayrıldıkları konuşulan Hazal Filiz Küçükköse, sessizliğini bozdu.

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse,  Alp Güler ile ilişkilerinin bittiğini duyurdu. Oyuncu, “Alp ile dostça ayrıldık, bir yerlerde karşılaşırsak tabii ki selam veririm” diyerek kötü bir şekilde ayrılmadıklarını anlattı. Oyuncu, yeni sezon görüşmeleri yaptığın söyledi. 

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