Hazal Filiz Küçükköse, sessizliğini bozdu! 2 yıllık birliktelik dostça bitti

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Alp Güler ile ilişkilerinin bittiğini duyurdu. Oyuncu, “Alp ile dostça ayrıldık, bir yerlerde karşılaşırsak tabii ki selam veririm” diyerek kötü bir şekilde ayrılmadıklarını anlattı. Oyuncu, yeni sezon görüşmeleri yaptığın söyledi.