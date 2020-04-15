'Hayat dursa da masallar durmaz'

Çocukların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Ezer, YouTube kanalı üzerinden masallarını anlatmaya başladı. Giydiği geleneksel Anadolu kıyafetleri ve çarığıyla evinin bir köşesine döşediği eski bakır eşya ve dokuma kilimlerle adeta ortamı sahneye çeviren öğretmen "Hayat dursa da masallar durmadı" dedi.