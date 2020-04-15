'Hayat dursa da masallar durmaz'
Antakya'da yaşayan 2 çocuk annesi Rezan Ezer (38) gönüllü olarak daha önceleri özellikle Suriye sınırındaki köy okullarına giderek öğrencilere canlandırmalar eşliğinde Anadolu masalları anlatıyordu.
Çocukların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Ezer, YouTube kanalı üzerinden masallarını anlatmaya başladı. Giydiği geleneksel Anadolu kıyafetleri ve çarığıyla evinin bir köşesine döşediği eski bakır eşya ve dokuma kilimlerle adeta ortamı sahneye çeviren öğretmen "Hayat dursa da masallar durmadı" dedi.