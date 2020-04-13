Hande Yener'den müzik tartışmasına ilişkin Sinan Akçıl'a jet yanıt: Sözlerim sana değil

Şarkıcı Hande Yener, ‘Pop müzik öldü’ sözlerine, ‘Piyanist’ albümünün listelerdeki başarısını hatırlatarak yanıt veren Sinan Akçıl’a karşılık verdi. Evde ablası, annesi ve erkek arkadaşı Misha ile izolasyonda olan Yener, Kadir Çetin’in canlı yayınına katıldı. ‘Pop müzik öldü’ açıklamasıyla sektörde yeni bir tartışma yaratan Yener, eski erkek arkadaşı Sinan Akçıl’ın "Hande’ye katılmıyorum. Albümüm dijitalde haftalarca trend kaldı" sözlerine açıklama yaptı. Yener, “Aslında kötü pop yapanlar bitti onu gömdük. Son yıllarda iyi pop müzik çıkmadı, eskiden beri gelenler pek iyi şarkılar yapmıyor onlar öldü. Sinan alınmasın” diyerek Akçıl’a zeytin dalı uzattı.