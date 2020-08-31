'Hakan Muhafız' dizisi ile çok konuşulan Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü hakkında konuştu! 'Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum'

'Hakan: Muhafız’daki dövüş sahneleriyle farklı bir deneyim yaşayan Hazar Ergüçlü, o sahnelerde zorlandığını anlattı. Instyle dergisine konuşan Hazar Ergüçlü, rolüne tam adapte olamadan kamera karşısına geçtiğini söyledi. Ergüçlü, “Çok zorlandım çünkü çok kısa sürede hazırlanmam gerekiyordu. O yüzden içime sinmeden sete çıktım. Daha fazla zamanım olsaydı daha iyisini yapardım. O sürede elimden geleni yapmaya çalıştım. İyi bir hocam vardı, o yüzden şanslıydım” ifadelerini kullandı.

Oyunculuğunun yanı sıra Emre Erdoğdu’nun yeni filminde ilk kez yapımcılık yapan Ergüçlü, “Projemiz hayata geçti ama pandemi nedeniyle ertelenmiş oldu. Şartlar düzeldiğinde yerini bulacaktır” diye konuştu.

HER GÜN BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUM



Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile mutlu olduklarını aktaran Hazar Ergüçlü, “Sayamayacağım kadar çok şey kattı bana. Hâlâ da her gün bir şeyler öğreniyorum. Ondan öğrendiğim en önemli şey kendime sahip çıkmak” dedi.