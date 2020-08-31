Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'den basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'a şarkılı gönderme!

Ebru Şahin basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’a şarkılı gönderme yaptı. Instagram hesabından sevgilisi ile birlikte çekilmiş bir pozunu paylaşan Şahin, fonda çalan şarkı dikkatlerden kaçmadı. Şarkının sözlerinin “Bakkala diye çıkıp sana gelesim var. Hemen bu gün olmazsa da seni acilen göresim var” şeklinde olması takipçileri gülümsetti.