Ezgi Eyüpoğlu hayattaki en büyük 'iyi ki'sini açıkladı! 'Ailem mutluluğum'

Uzun süredir bir projede yer almayan Eyüpoğlu, hayranlarının merak ettiği konuyla ilgili “Ne zaman televizyonda olacağım sorulmuş. Bizim meslek belirsizlikleriyle meşhurdur. Onun için bilmiyorum ama umarım en yakın zamanda buluşuruz” diye konuştu.