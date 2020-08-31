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  3. Ezgi Eyüpoğlu hayattaki en büyük 'iyi ki'sini açıkladı! 'Ailem mutluluğum'
31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:58 | Son Güncelleme:

Ezgi Eyüpoğlu hayattaki en büyük 'iyi ki'sini açıkladı! 'Ailem mutluluğum'

Ezgi Eyüpoğlu hayattaki en büyük 'iyi ki'sini açıkladı! 'Ailem mutluluğum'

Oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, Instagram'da canlı yayın yaptı. Hayranlarının sorularını yanıtlayan Ezgi Eyüpoğlu, hayattaki en büyük ‘iyi ki'sinin ailesi olduğunu söyledi.

Uzun süredir bir projede yer almayan Eyüpoğlu, hayranlarının merak ettiği konuyla ilgili “Ne zaman televizyonda olacağım sorulmuş. Bizim meslek belirsizlikleriyle meşhurdur. Onun için bilmiyorum ama umarım en yakın zamanda buluşuruz” diye konuştu.

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