31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:29 | Son Güncelleme:
Cansu Dere, Vahide Perçin ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı uyarlama Anne dizisi aslı 'Mother'ı yendi! Japonya'da ekranlara gelecek
Başrollerini Cansu Dere, Vahide Perçin ve Beren Gökyıldız'ın paylaştığı 10 bölümlük Japon yapımı "Mother" dizisinden uyarlanan Anne dizisi, Japonya'da Nippon TV kanalında ekrana gelecek.
Satın alındığı ülkede Türkiye versiyonuyla da ekrana gelecek olan dizinin Japon yapımcısı Hisashi Tyugiya, “İlk defa bir Japon dizisi uyarlandı ve dünya çapında büyük bir başarı kazandı. Bu başarıda Türk prodüksiyonun kalitesinin, başarılı oyuncuların ve ilgi çekici senaryosunun önemi büyük” ifadelerini kullandı.