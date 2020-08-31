Cansu Dere, Vahide Perçin ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı uyarlama Anne dizisi aslı 'Mother'ı yendi! Japonya'da ekranlara gelecek

Satın alındığı ülkede Türkiye versiyonuyla da ekrana gelecek olan dizinin Japon yapımcısı Hisashi Tyugiya, “İlk defa bir Japon dizisi uyarlandı ve dünya çapında büyük bir başarı kazandı. Bu başarıda Türk prodüksiyonun kalitesinin, başarılı oyuncuların ve ilgi çekici senaryosunun önemi büyük” ifadelerini kullandı.