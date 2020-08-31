Gizem Karaca bağış kampanyası başlattı! Yeni yaşında hediye değil, iyilik istedi

Karaca, kanser tedavisi gören çocuklar için bağış kampanyası başlattı. Bu hareketini sosyal medyadan duyuran oyuncu, “Hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım” mesajını yazdı.