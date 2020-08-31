31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:25 | Son Güncelleme:
Gizem Karaca bağış kampanyası başlattı! Yeni yaşında hediye değil, iyilik istedi
7 Eylül'de 27 yaşına girecek olan oyuncu Gizem Karaca, meslektaşları gibi yeni yaşında hediye değil, iyilik istedi.
Karaca, kanser tedavisi gören çocuklar için bağış kampanyası başlattı. Bu hareketini sosyal medyadan duyuran oyuncu, “Hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım” mesajını yazdı.