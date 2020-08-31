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  3. Hazal Kaya 'Benden Ne Olur' çekimlerindeki ilk sahne heyecanını Enis Arıkan ile olan fotoğrafıyla paylaştı!
31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:40 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya 'Benden Ne Olur' çekimlerindeki ilk sahne heyecanını Enis Arıkan ile olan fotoğrafıyla paylaştı!

Hazal Kaya 'Benden Ne Olur' çekimlerindeki ilk sahne heyecanını Enis Arıkan ile olan fotoğrafıyla paylaştı!

Başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın paylaştığı 'Benden Ne Olur' adlı sinema filminin çekimleri başladı.

Filmde Onur Tuna ile başrol oynayan Hazal Kaya, “İlk sahnemizi çekiyoruz” diyerek Enis Arıkan ile fotoğrafını yayımladı. Film, hayatında büyük işler başaran kadınları eleştiren ve hayattaki yerini sorgulayıp arayan gözü kara bir kadının hikâyesini konu ediniyor. 

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