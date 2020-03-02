Güzel yurdumun güzel insanları

MEHMETÇİK SEVGİSİ



İdlib şehidi Uzman Çavuş Batuhan Tank, memleketi Osmaniye’nin Kadirli İlçesi'nde toprağa verildi. Yağmur altında gerçekleştirilen cenaze töreninde, askerlerin ıslanmaması için cenazeye katılan vatandaşların kendi şemsiyelerini askerlere tutması herkesi duygulandırdı.

MAZLUMLARA ŞEFKAT



Türk askeri, Suriye'de bir taraftan Esad rejimiyle savaşırken, diğer yandan masum sivilleri korumaya çalışıyor. Devriye gezen askerlerden biri, elindeki ekmeği bölüştürerek çocuklara böyle verdi.

ÇOCUKLARDAN BAYRAĞA SAYGI



Aydın'da İdlib şehitleri için bir apartmana bayrak asıldığı sırada 6 çocuk, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çocuklardan 13 yaşındaki Elber Kaya “Arkadaşlarla parka gidiyorduk. Türk bayrağının asıldığını görünce durup, İstiklal Marşı okuduk. Türk bayrağını umursamadan geçmek bize yakışmazdı” dedi.