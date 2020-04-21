Gülen Adam filmi gerçek oldu

Usta oyuncunun hayat verdiği Yusuf Şaplak gülerek doğan ve her olaya gülerek tepki veren biriydi. Kars’ın Digor İlçesi’ne bağlı Arpalı Köyü’nde bakkal dükkanı işleten Kasım Can da sürekli kahkaha atıyor.

48 yaşındaki Kasım Can, ilginç kahkahası ile etrafındakileri de gülme krizine sokuyor. Doğuştan sesli güldüğünü, ağladığını ise hiç hatırlamadığını belirten Can, "Babam öldüğünde bile güldüm. Ablam, 'Bari böyle bir günde gülme' diye uyardı. Cenazelere gidemiyorum. Gülmesem patlarım" diyor.