Görme engelli Şevval müzikle aydınlanıyor
Piyano, gitar ve kanundaki yeteneğiyle "Yılın Müzik Sanatçısı" seçilen fakat Kovid-19 salgını sebebiyle ödülünü henüz alamayan 15 yaşındaki görme engelli Şevval Koç, 3 enstrümanla evden verdiği mini konserlerle akranlarına da umut aşılıyor.
Koç, karantina sürecinde enstrüman çalmanın kendisine ilaç gibi geldiğini söyleyerek "Arkadaşlarıma tavsiyem; evde geçirdikleri zamanı verimli kullanmaya çalışsınlar. Yeteneklerine yönelsinler, bol bol kitap okusunlar " dedi.