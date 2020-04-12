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  3. Görme engelli Şevval müzikle aydınlanıyor

Görme engelli Şevval müzikle aydınlanıyor

Görme engelli Şevval müzikle aydınlanıyor

Piyano, gitar ve kanundaki yeteneğiyle "Yılın Müzik Sanatçısı" seçilen fakat Kovid-19 salgını sebebiyle ödülünü henüz alamayan 15 yaşındaki görme engelli Şevval Koç, 3 enstrümanla evden verdiği mini konserlerle akranlarına da umut aşılıyor.

Koç, karantina sürecinde enstrüman çalmanın kendisine ilaç gibi geldiğini söyleyerek "Arkadaşlarıma tavsiyem; evde geçirdikleri zamanı verimli kullanmaya çalışsınlar. Yeteneklerine yönelsinler, bol bol kitap okusunlar " dedi.   


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