Gebelikte grip sandığınızdan daha tehlikeli

Çünkü hamilelik döneminde grip gibi hastalıklar dahi ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Bu noktada hamile bireylerin bağışıklıklarını çok güçlü tutması ve en küçük belirtide doktoruna danışması gereklidir. Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurcan Dalan, “Bağışıklık sistemiyle alakalı olan gribin bu kadar hassas bir dönemde yaşanması çeşitli riskleri beraberinde getirebilir. Risk grubunda yer alan hamilelerin sadece bağışıklık sisteminde değil aynı zamanda dolaşım ve solunum sisteminde yaşanabilecek komplikasyonlar hem anne adayına hem de bebeğe zarar verebilir. Bu sebeple hamileyken gribi hafife almak döndürülmesi zor, kötü sonuçlar yaratabilir” dedi.

Grip aşısıyaptırmalı mı?

Grip aşısı canlı virüs içermediğinden hamilelikte kullanılmasının bir sakıncası yoktur. Ancak hamilelik döneminde ilaç kullanmak gibi aşı olmak da doktor kontrolü gerektirir. Doktordan onay alan anne adayının zamanlaması çok önemlidir. İlk üç ay bebeğin gelişimi ve düşük yapma riski bakımından önemli bir süreçtir. Bu sebeple grip aşısı yaptıracak annenin hamileliğinin ilk 3 ayını tamamladıktan sonra aşı yaptırması en doğru yoldur.