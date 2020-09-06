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  3. Fanatik Esra'nın narkozdaki sözleri! Ameliyatımı Rıza Çalımbay yaptı!
06 Eylül 2020 Pazar 22:59 | Son Güncelleme:

Fanatik Esra'nın narkozdaki sözleri! Ameliyatımı Rıza Çalımbay yaptı!

Fanatik Esra'nın narkozdaki sözleri! Ameliyatımı Rıza Çalımbay yaptı!

Sivas'ta yaşayan Hatice Esra Boyraz'a (18), geçirdiği kist ameliyat sonrası annesi, "Seni kim ameliyat etti?" diye sordu.

Sivasspor taraftarı genç kızın, narkozun etkisiyle "Rıza Çalımbay" cevabını verdiği video, izleyenleri gülümsetti. Küçük yaşlardan beri Sivasspor'un maçlarını takip ettiğini belirten Boyraz, "Ameliyat günü Beşiktaş ile maçımız vardı. Onun heyecanıyla Rıza Çalımbay hocamın ameliyat ettiğini söylemişim" dedi.

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