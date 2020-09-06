Fanatik Esra'nın narkozdaki sözleri! Ameliyatımı Rıza Çalımbay yaptı!

Sivasspor taraftarı genç kızın, narkozun etkisiyle "Rıza Çalımbay" cevabını verdiği video, izleyenleri gülümsetti. Küçük yaşlardan beri Sivasspor'un maçlarını takip ettiğini belirten Boyraz, "Ameliyat günü Beşiktaş ile maçımız vardı. Onun heyecanıyla Rıza Çalımbay hocamın ameliyat ettiğini söylemişim" dedi.