Evde bakım maaşı yatan iller 17 Haziran 2020! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller konuyu yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Haziran ayı evde bakım parası bazı illerde yatırılmaya başlandı. Ayın 15’i ile 30’u arasında engelli, bakıma muhtaç, yaşlı kişilerin bakımını üstlenen aile bireylerine yatırılan ödenekler e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebiliyor. Evde bakım maaşı yatan iller 17 Haziran 2020 listesi yayınlandı! İşte detaylar...



EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 17 HAZİRAN 2020 HANGİLERİ?

Evde bakım parası her ayın 15’i ile 30’u arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından gerekli kişilerin hesaplarına yatırılıyor. Biz de güncel olarak yatırılan illerin listesini sizler için yayınlıyoruz. Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Haziran Çarşamba günü yayınlandı. İşte güncel liste...

1- Tokat 2- Kırklareli 3- Hatay

4- Antalya 5- Bolu 6- Edirne

7- Aksaray 8-Samsun 9- Sakarya

10- Ordu 11- Afyonkarahisar 12- Giresun

13- Diyarbakır 14- Karabük 15- Çanakkale

16- Adıyaman 17- Osmaniye 18- Zonguldak

19- Balıkesir 20- Uşak 21- Denizli

22- İstanbul 23- Ankara 24- Konya

25- Bilecik 26- Şanlıurfa 27- Isparta

28- Bursa 29- Adana 30- Kayseri

31- Manisa 32- Düzce 33- İzmir

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım parası ödemeleri sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor . TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak aratmanız halinde karşınıza sorgulama ekranı çıkacaktır. Aşağıdaki linkten sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ SORGULAMA ERKANI