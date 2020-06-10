10 Haziran 2020 Çarşamba 19:12 | Son Güncelleme:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan o kınamalara jet yanıt geldi: Setler başladı...
Oktay Kaynarca “Setler iptal edilsin diye bağıranlar şimdi nerede, setler çalışmaya başladı ne değişti niye sesleri çıkmıyor” sözleri nedeniyle ‘Oyuncular Birliği Sendikası' tarafından kınanmıştı.
Oktay Kaynarca, jet yanıt verdi: “O zaman setler iptal edilsin diyen sizler şimdi başlayan setlere niye sesinizi çıkarmıyorsunuz. Normalleşme başladı diyeceksiniz evet ama verilere bakıldığında normalleşme süreci ile o süreç arasında çalışmayı engelleyecek ne gibi bir uçurum var. Keşke set emekçilerinin bu çalışmadıkları iki ayını da nasıl kapatacaklarına dair istatiksel bir çalışma yapsaydınız” dedi.