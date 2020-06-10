Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan o kınamalara jet yanıt geldi: Setler başladı...

Oktay Kaynarca, jet yanıt verdi: “O zaman setler iptal edilsin diyen sizler şimdi başlayan setlere niye sesinizi çıkarmıyorsunuz. Normalleşme başladı diyeceksiniz evet ama verilere bakıldığında normalleşme süreci ile o süreç arasında çalışmayı engelleyecek ne gibi bir uçurum var. Keşke set emekçilerinin bu çalışmadıkları iki ayını da nasıl kapatacaklarına dair istatiksel bir çalışma yapsaydınız” dedi.

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