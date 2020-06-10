10 Haziran 2020 Çarşamba 19:42 | Son Güncelleme:
Zorlu’da kameralara yansıyan ünlü isim, iki hafta sonra Bodrum’a gideceğini anlattı. Aydın, “En fazla bir hafta yaparım malum sahneler olmadığı için uzun süre kalmam maddi açıdan zor olur” diye konuştu.
Aynur Aydın maddi sıkıntısını dile getirdi!
Genç şarkıcı Aynur Aydın, koronavirüsten dolayı sahneleri iptal edilince, yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle Bodrum tatilini kısa keseceğini söyledi.
Zorlu’da kameralara yansıyan ünlü isim, iki hafta sonra Bodrum’a gideceğini anlattı. Aydın, “En fazla bir hafta yaparım malum sahneler olmadığı için uzun süre kalmam maddi açıdan zor olur” diye konuştu.