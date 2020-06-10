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  3. Oğuzhan Koç'tan tedbirlere devam kararı! Yazın evde kalacak
10 Haziran 2020 Çarşamba 20:10 | Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç'tan tedbirlere devam kararı! Yazın evde kalacak

Oğuzhan Koç'tan tedbirlere devam kararı! Yazın evde kalacak

Popçu Oğuzhan Koç, Etiler'deydi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Oğuzhan Koç, tatil planları yapmadığını söyledi. Şarkıcı, “Tatile çıkmak için ben hâlâ erken olduğunu düşünüyorum. Herkes dikkat etsin” diyerek vatandaşı uyardı.

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