Demet Evgar yaşadığı o anları ti'ye aldı

Dudağını arı soktuktan 15 dakika sonrasında merdivenlerden yuvarlandığını, daha sonra dudağını sokan arının terliğinin içine girdiğinden terliği giyince bu kez de ayağının üstünü soktuğunu ve şu an hastanede olduğunu açıklayan Evgar, "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor" diye konuştu.