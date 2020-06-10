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  3. Demet Evgar yaşadığı o anları ti'ye aldı
10 Haziran 2020 Çarşamba 19:05 | Son Güncelleme:

Demet Evgar yaşadığı o anları ti'ye aldı

Demet Evgar yaşadığı o anları ti'ye aldı

Önceki gün dudağını iki kere arı sokan ve ardından merdivenlerden düşen Demet Evgar, yaşadığı o anları ti'ye aldı.

Dudağını arı soktuktan 15 dakika sonrasında merdivenlerden yuvarlandığını, daha sonra dudağını sokan arının terliğinin içine girdiğinden terliği giyince bu kez de ayağının üstünü soktuğunu ve şu an hastanede olduğunu açıklayan Evgar, "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor" diye konuştu. 

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