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  3. 10 Oscar ödülü almıştı... Sinema tarihine damga vuran film yasaklandı
10 Haziran 2020 Çarşamba 22:03 | Son Güncelleme:

10 Oscar ödülü almıştı... Sinema tarihine damga vuran film yasaklandı

10 Oscar ödülü almıştı... Sinema tarihine damga vuran film yasaklandı

BD'nin ünlü dizi ve film kanalı HBO, ırkçı ve kölelik ögeleri içerdiği gerekçesiyle Rüzgar Gibi Geçti (Gone With The Wind) filmini yayından kaldırdı.

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ardından dünyanın bir çok yerinde ırkçılığa karşı protestolar sürüyor. ABD’nin ünlü dizi ve film kanalı HBO ırkçılığa karşı yeni bir karar aldı. Ünlü film kanalı, ırkçı ve kölelik ögeleri içerdiği gerekçesiyle Rüzgar Gibi Geçti (Gone With The Wind) filmini yayından kaldırma kararı aldığını duyurdu. Başrollerini Clark Gable ve Vivien Leigh’ın paylaştığı efsane filmler arasında yer alan film, 1939 yılında yapılmıştı.

10 OSCAR ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Dünyaca ünlü dizi ve film kanalı HBO, yayın kanalında izleyicilerine sunduğu 10 Oscar’lı Rüzgar Gibi Geçti filmini yayından kaldırdı. ABD iç savaşı sırasında yaşanan bir aşk hikayesini anlatan filmde kölelik ve ırkçılık ögeleri bulunuyor.  

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