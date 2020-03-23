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  3. Erol Evgin: Sanat hepimize iyi gelecek

Erol Evgin: Sanat hepimize iyi gelecek

Erol Evgin: Sanat hepimize iyi gelecek

Sanatçı Erol Evgin, 15 yıl aradan sonra koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını fırsat bilip resim yapmaya yoğunlaştı.

2005 yılında ilk kişisel sergisini açan ardından müzik çalışmaları nedeniyle ara veren Evgin, evini atölyeye çevirip yağlı boya tablo yapmaya başladı. Usta yorumcu, “Evde kaldığımız bugünlerde yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Sizlerde hobilerinize sarılın, müzik dinleyin, film izleyin, kitap okuyun. Sanat herkese iyi gelir” notunu düştü. 


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