Engelleri dört nala aşıyorlar

20 MİLYON LİRALIK YATIRIM



İşadamı Fatih Önsoy, özel çocukların hippoterapiden ücretsiz yaralanmalarını sağlamak için Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde 100 dönüm araziye 20 milyon liralık yatırım yaparak atlı spor köyü kurdu. Otistik çocukların eğitmenler eşliğinde aldığı atla terapiyle her yönleriyle gelişmelerine katkı sağlayan çiftlikte, Sevgi Evleri'nde kalan ve şehit çocuklarına da kapılarını ücretsiz açıyor.

MADDİ DURUMU OLMAYANLAR



Her şeyin bir otizimli çocuğun gelişimine tanık olmasıyla başladığını söyleyen Sakarya Atlı Spor Köyü'nün kurucusu Fatih Önsoy, 'Çocuk atlar sayesinde gelişme gösterdi fakat ücret ödemesi gerektiği için devam edemedi. Biz de, otizmli bireyler ile Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ve şehit çocuklarını da kapsayan proje hazırladık. Burada hippoterapi eğitimi veriyoruz" diye konuştu.

Terapi alan çocuklardan Ömer Faruk Özbudak, eğitimlerinin iyi geçtiğini belirterek, "Atları seviyorum, yelelerini okşuyorum. Çok eğlenceli geçiyor. Atlarla gezmeyi çok seviyorum" dedi.

Hippoterapi eğitmeni Abdullah Berke Yanar, otizmli çocukların atla terapide ikinci dersten sonra değişim gösterdiğini ve 20. dersten sonra tamamen el ayak, bel omuz ve baş senkronizasyonunu yakaladıklarını kaydetti.