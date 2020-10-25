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25 Ekim 2020 Pazar 07:01 | Son Güncelleme:

Engelleri aşan yürek

Engelleri aşan yürek

Doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmayan Turgut, üniversiteyi bitirip çalışma hayatına atıldı. Engeline takılmayıp tüm gün özveriyle çalışan genç adam akşamları da derneklerde sahne alıyor. Turgut'un videoları sosyal medyada da ilgi görüyor.

Bursa’da doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmadan dünyaya gelen Turgut Fazlı, hayata küsmek yerine sımsıkı sarıldı. Okuyup üniversiteyi bitirerek 6 yıl önce bir kargo firmasında işe başladı. Firmada bir kolu hiç olmamasına ve diğeri dirseğinden itibaren olmasına rağmen bilgisayar kullanıp gelen ürünleri bilgisayara işliyor. Ayrıca ürünleri alıp barkodlarını yapıştırarak gönderime hazırlıyor.

KISMETİ ÇIKARSA EVLENECEK

Genç adam işten çıktıktan sonra da derneklerin gecelerinde sahne alarak şarkı söylüyor. Konuklarına eğlenceli anlar yaşatan şarkılarına çektiği klipler ise paylaşım sitelerinde yüz binlerce izlenmeye ulaşıyor. Fazlı, “Dünyaya engelli olarak geldim ama hayata hiç küsmedim hep mücadele ettim. Sesimin çok hoş olduğunu söylüyorlar. Bekarım, talibim çıkarsa evlenmeyi düşünüyorum” dedi.

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