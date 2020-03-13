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  3. Ece Erken gece yarısı çıldırdı

Ece Erken gece yarısı çıldırdı

Ece Erken gece yarısı çıldırdı

Ece Erken'in, gece yarısı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin önüne gidip arabalarının aynalarını kırdığı iddia edildi.

O anları sosyal medyada paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, “Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları” dedi ve ünlü sunucu hakkında koruma kararı aldırdı. 

Önce sevgilisinin aracını parçaladı. 

Sonra da sevgilisinin eşinin aracına saldırdı. 


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