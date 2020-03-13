Ece Erken gece yarısı çıldırdı

O anları sosyal medyada paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, “Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları” dedi ve ünlü sunucu hakkında koruma kararı aldırdı.

Önce sevgilisinin aracını parçaladı.

Sonra da sevgilisinin eşinin aracına saldırdı.