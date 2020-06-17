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  3. Diyabet vücuttaki tüm damarları tıkıyor
17 Haziran 2020 Çarşamba 02:37 | Son Güncelleme:

Diyabet vücuttaki tüm damarları tıkıyor

Diyabet vücuttaki tüm damarları tıkıyor

Kontrol altına alınamayan diyabet damarlarda sertleşmeye neden olarak kalp krizini tetikliyor.

Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Duhan Fatih Bayrak, “Ateroskleroz denilen damar sertliği yani damar tıkanıkları diyabet kaynaklı kalp hastalıklarının başını çekiyor. Diyabet, endotel denen damar içindeki hücre örtüsünün yapı ve fonksiyonunu bozduğundan damar sertliği daha hızlı ve kolay oluşuyor. Tüm vücut damarlarında daralmalar oluşuyor. Damar daralmaları kalpte meydana geldiğinde krize, boyunda inme ve felçlere, böbrekte ciddi kontrolsüz yüksek tansiyona, bacakta ise, ayak ve bacak kesilmesine kadar gidebilen kanlanma bozukluklarına neden olabiliyor” dedi. Prof. Dr. Duhan Fatih Bayrak, “Tedavisi çok daha komplike olan bu hastalıkların önüne geçebilmek için öncelikle şeker hastalığının tanısının erken dönemde konulması gerekiyor. Sonrasında ise düzenli diyet ve doktor tavsiyesinde alınan ilaçlarla kan şekerinin ideal düzeyde tutulması şart. Ayrıca tansiyon ve kolesterol seviyelerinin kontrol altına alınması ve sigara içilmemesi de alınması gereken önlemler arasında yer alıyor” diye konuştu.

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