Disiplinsiz sevgi çocuğu boşlukta bırakıyor

Çocuğun kişilik gelişimi, çok erken dönemlerden itibaren başlıyor ve yaşamın ilerdeki dönemlerini de etkiliyor. Anne ve babanın çocuğa sevgi ve eğitim verdiğini belirten uzmanlar, bu sevginin dozunun önemine işaret ediyor. Çocuk ve Ergen Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, en kötü ebeveyn tutumunun çocuğu reddetmek olduğunu kaydederek, “Bu durum, çocuğu saldırganlaştırır, asosyal yapar. Çocuk ne yapacağını, doğruyu yanlışı hiçbir zaman bilemez ve onay bekleyen biri olur hatta bunu anne babadan alamadığı zaman dışarıda arkadaşlarından almak ister ve çete reisi olur ve dikkat çekecek işlere girer. Biz ne kadar bakarsak bakalım bütün uyumsuz davranışların altında annenin ve babanın etkilerinin tutumlarının çok önemli olduğunu görürüz” dedi.

İLGİNİN DOZU ÖNEMLİ



Anne ve babanın çocuğuna iki önemli şey verdiğini, bunların sevgi ve eğitim olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan, “Bu sevginin dozu önemlidir, sevginin veriş şeklin önemlidir. Aşırı reddeden aile gibi, aşırı seven aile de çocuğuna zarar verir. Bu da çocuğun kişilik ve kimlik oluşmasını olumsuz etkiler. Disiplinsiz bir sevgi aslında çocuğu boşlukta bırakır ve disiplin de çocuk gelişimin de çok önemlidir” uyarısında bulundu.

HER DEDİĞİ YAPILMAMALI



Çocuğun neyi, nerede, ne zaman yapacağını ancak çocuklara verilen disiplinle öğretileceğini kaydeden Arslan, “O yüzden bütün bunları verirken anne ve babalar, bazı davranış kalıpları geliştirir. Örneğin, bazı anne babalar sadece kendi konforunu düşünür, çocuklar eğer onları rahat bırakıyorlarsa onların her istediğini yapabilir. Böyle durumda çocuk ne isterse yapar; doğru ya da yanlış. Anne de çocuğun her dediğini yapar, böyle bir durumda çocuk şımarık ve bencil olur” diye konuştu.