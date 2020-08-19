Deniz Seki diyeti bırakmadı! Kahvaltıda çorba içti

Bunun için ünlüleri zayıflatan Şeyda Coşkun’dan yardım alan Seki, 28 günde fazla kilolarını attı. Coşkun’un reçetesiyle eski formuna geri dönen Seki, diyeti bırakmadı. Tekne kiralayıp tatile çıkan Seki, Coşkun’un kendisi için hazırladığı yemekleri yedi. Güne çorbayla başlayan Seki, “Kızlar, tatilde bile diyeti bozmak yok. Güne detoks domates çorbasıyla başlanır” dedi.