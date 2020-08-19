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19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:42 | Son Güncelleme:

Deniz Seki diyeti bırakmadı! Kahvaltıda çorba içti

Deniz Seki diyeti bırakmadı! Kahvaltıda çorba içti

Mide ameliyatı geçirdikten sonra karantina da kilo olan Deniz Seki, eski haline geri dönmek için sıkı bir diyete başladı.

Bunun için ünlüleri zayıflatan Şeyda Coşkun’dan yardım alan Seki, 28 günde fazla kilolarını attı. Coşkun’un reçetesiyle eski formuna geri dönen Seki, diyeti bırakmadı. Tekne kiralayıp tatile çıkan Seki, Coşkun’un kendisi için hazırladığı yemekleri yedi. Güne çorbayla başlayan Seki, “Kızlar, tatilde bile diyeti bozmak yok. Güne detoks domates çorbasıyla başlanır” dedi. 

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